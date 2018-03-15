На Киевщине парень забил женщину до смерти

По словам злоумышленника, он посчитал женщину ведьмой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным ведомства, в одном из сел Рокитнянского района пьяный мужчина возвращался к месту жительства после посиделок у знакомого. Когда парень проходил мимо жилища 83-летней местной жительницы, он решил зайти к ней домой, поскольку считал ее ведьмой.

По словам преступника, отношения у них уже давно складывались неприязнено. Как только мужчина переступил порог, он сразу нанес первый удар по лицу, дальше переключился в область туловища, ударив два раза. Вероятно, решающими стали удары головой о чугунные радиаторы отопления. После полученных телесных повреждений женщина не выжила.

Задержанному злоумышленнику 26 лет. Ему сообщили о подозрении о подозрении в совершении уголовного преступления – умышленному убийству.

Прокуратура подала ходатайство, по которому подозреваемому в убийстве избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Парню грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", обвиняемого в убийстве Ким Валль начали судить в Копенгагене.