14:39 15.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Лукьновке неизвестные лица заминировали торговый центр

В правоохранительные службы 15 марта поступило сообщение о минировании торгового центра возле станции метро Лукьянова. Об этом сообщает в Facebook Киев Оперативный.

На Лукьновке неизвестные лица заминировали торговый центр

Столичный торговый центр "Квадрат" заминировали неизвестные. Такую новость сотрудники правоохранительных органов узнали из анонимного звонка. Людей, находящихся на территории помещения, эвакуировали.

В данный момент сотрудники полиции проводят неотложные мероприятия.

Здание находиться на Белорусской улице под номером два. Общая площадь торгового центра составляет 9 500 квадратных метров. Это пятиэтажное сооружение, которое работает в формате гипермаркета-галереи. В нем объединены продуктовый супермаркет и 80 магазинов бутикового типа.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Николаеве неизвестный сообщил о заминировали Центрального районного суда, при этом неизвестный добавив, что взрыв должен произойти через два часа.


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