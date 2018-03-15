На Лукьновке неизвестные лица заминировали торговый центр

Столичный торговый центр "Квадрат" заминировали неизвестные. Такую новость сотрудники правоохранительных органов узнали из анонимного звонка. Людей, находящихся на территории помещения, эвакуировали.

В данный момент сотрудники полиции проводят неотложные мероприятия.

Здание находиться на Белорусской улице под номером два. Общая площадь торгового центра составляет 9 500 квадратных метров. Это пятиэтажное сооружение, которое работает в формате гипермаркета-галереи. В нем объединены продуктовый супермаркет и 80 магазинов бутикового типа.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Николаеве неизвестный сообщил о заминировали Центрального районного суда, при этом неизвестный добавив, что взрыв должен произойти через два часа.