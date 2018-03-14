В столице будут закрыты три станции метро из-за футбола – ФОТО

Об этом сообщает КП Киевский метрополитен на своей странице в Twitter.

Отмечается, что на время провождения игры с 19:00 до 20:00 станция Олимпийская будет закрыта на вход и выход, Дворец спорта - на выход, Площадь Льва Толстого - на вход.

Также после 21:00 возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", киевские власти начнут проводить капитальный ремонт станции метро "Святошино". КП "Киевский метрополитен" предупредили о временном закрытии выходов к проспекту Победы, завода "АТЕК", "Антонов". Подземные переходы, которые ведут к метро также не будут работать.