В Киевраде могут пересмотреть целесообразность перехода на летнее время

В среду, 14 марта, на заседании постоянной комиссии Киеврады по вопросам здравоохранения и социальной защиты депутаты согласовали проект решения, в котором местные депутаты обращаются к Кабинету Министров Украины по поводу пересмотра целесообразности существующего порядка исчисления времени на территории Украины.

Как сообщает пресс-служба Киеврады, столичные депутаты уверены, что ежегодный перевод часов вызывает так называемый временной стресс и негативно влияет на психологическое и физическое состояние человека. В такие дни многие украинцы жалуются на плохое самочувствие, ведь даже незначительное смещение времени нарушает работу биологических часов.

Как следствие - повышенная чувствительность и эмоциональность, нарушения сна и обострение хронических заболеваний. Поэтому в Киеврада ставят под сомнение целесообразность перехода на летнее время, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье, на 25 марта 2018 года, Украина вновь переходит на " летнее время". Согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года, на территории страны устанавливается такой порядок исчисления времени - время второго часового пояса с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в три часа на один час вперед.