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В Киеве обокрали квартиру посла Франции

В Киеве обокрали квартиру посла Франции в Украине.

В Киеве обокрали квартиру посла Франции

При этом злоумышленник похитил имущество стоимостью 740 тысяч гривен. Как сообщил во вторник, 13 марта, на своей странице в Facebook спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, вора поймали. Им оказался 22-х летний ранее судимый уроженец города Шахтерск Донецкой области.

Молодой человек изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по улице Михайловской, где проживал посол Французской республики в Украине вместе с женой. Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру и похитил имущество дипломата.

На данный момент столичная прокуратура объявила грабителю о подозрении, - рассказал Лысенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице злоумышленники похитили примерно 350 тысяч долларов, а также один килограмм золотых слитков. Все это было украдено из банковских ячеек. В начале октября прошлого года правоохранители получили данные о том, что пропали вещи и деньги из банковской ячейки на Подоле.


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