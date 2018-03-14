На столичном Подоле пуля ранила женщину - ФОТО

В результате инцидента пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По словам начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, во вторник 13 марта около полудня к ним поступило сообщение об инциденте в одном из магазинов. Между покупателями и кассиром возник конфликт, в который пришлось вмешаться охране супермаркета.

Когда правонарушители последовали на выход, один из них неожиданно достал оружие. Мужчина сделал несколько выстрелов из пистолета в пол. В это время мимо проходила покупательница. Одна из пуль задела ее в бедро. Прибывшая карета скорой помощи доставила женщину в больницу.

Стрелявший задержан. Он выбросил оружие на улице, но его нашли и изъяли. В данный момент поднят вопрос о досудебном расследовании по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее " УРА-Информ" сообщал, что в Киеве полиция задержала исполняющего обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции Деснянского района.