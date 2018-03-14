На Киевщине неизвестный убил мать троих детей

В полицию Фастова поступил звонок от дежурного врача местного медицинского утверждения. Он сообщил правоохранительным органам, что к ним обратилась женщина с многочисленными колото-резанными ранениями и потеряла сознание.

После полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в операционном отделении больницы, не приходя в сознание. Погибшей было сорок три года, она растила троих детей без погибшего ранее мужа. Женщина была частным предпринимателем.

"Мужчина нанес больше десяти многодетной матери, в результате чего женщина умерла", - сообщили в полиции.

Также правоохранители заявили, что кровавая ситуация случилась вечером 13 марта, когда вдова шла в детский сад за сыном. Злоумышленник напал на нее у входа в учебное заведение сзади и начал наносить ножевые ранения.

По данному факту открыто уголовное производство по статье умышленное убийство. Проводятся все необходимые следственно-розыскные мероприятия для того, чтобы установить личность мужчины и задержать его. Кинологи и криминалисты задействованы в работе на месте преступления. Свидетелей трагедии устанавливают.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", школьник совершил убийство двоих людей в городе Павлоград Днепропетровской области неподалеку от частного сектора.