В столице мужчина начал стрельбу в магазине – ФОТО

Ближе к обеду в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине на Подоле слышны выстрелы.

На место происшествия моментально выехали патрули и следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо. Скорая помощь доставила ее в больницу. К счастью, стрелка удалось задержать и изъять оружие.

В данное время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за хулиганство.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в центре Амстердама группа людей открыла стрельбу по детям. По предварительной информации правоохранителей, неизвестные начали стрелять из огнестрельного оружия по подростку, а затем все злоумышленники сткрылись на автомобиле, очевидцы не успели зафиксировать номерной знак транспорта.