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В Киеве временно закроют движение по проспекту Леся Курбаса

В Киеве начиная с 15 марта временно закроют движение по проспекту Леся Курбаса в направлении Кольцевой дороги.

В Киеве временно закроют движение по проспекту Леся Курбаса

Местные власть тут продолжат ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор", в связи с продолжением работ по капитальному ремонту транспортной развязки на пересечении улиц Леся Курбаса, Гната Юры и Владимира Покатила, движение транспорта будет закрыто в направлении Кольцевой дороги.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанных с ремонтом, и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Киевпастранс" изменит движение некоторых троллейбусов. Троллейбусы № 30, 31, 37, 50 12 марта с часу и до четырех часов ночи временно прекратят работу. Ремонтные бригады будут проводить восстановительные работы в районе Северного моста.


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