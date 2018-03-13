В Киеве временно закроют движение по проспекту Леся Курбаса

Местные власть тут продолжат ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор", в связи с продолжением работ по капитальному ремонту транспортной развязки на пересечении улиц Леся Курбаса, Гната Юры и Владимира Покатила, движение транспорта будет закрыто в направлении Кольцевой дороги.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанных с ремонтом, и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Киевпастранс" изменит движение некоторых троллейбусов. Троллейбусы № 30, 31, 37, 50 12 марта с часу и до четырех часов ночи временно прекратят работу. Ремонтные бригады будут проводить восстановительные работы в районе Северного моста.