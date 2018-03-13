12:59 13.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве два дня будет ограничено движение по Южному мосту

В столице в период с 13 по 16 марта 2018 года будет частично ограничено движение по Южному мосту.

В Киеве два дня будет ограничено движение по Южному мосту

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что причиной неудобств в движении являются ремонтные работы вдоль моста. В частности, ограничат движение транспорта в направлении с ул. Н. Бажана на Надднепрянское шоссе. Такой запрет будет действовать: 13 марта с 15:00 до 20:00; с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта; с 21:00 15 марта до 7:00 16 марта.

Кроме того, с 21:00 13 марта до 7:00 14 марта ограничения будут действовать в направлении движения с Надднепрянского шоссе на просп. Н. Бажана.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киеве временн закроют движение по проспекту Леся Курбаса в направлении Кольцевой дороги. Местные власть тут продолжат ремонтные работы.

В связи с продолжением работ по капитальному ремонту транспортной развязки на пересечении улиц Леся Курбаса, Гната Юры и Владимира Покатила, движение транспорта будет закрыто в направлении Кольцевой дороги.


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