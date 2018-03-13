18:13 13.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве из-за затопления закрыли целую улицу

В мелиоративном канале из-за погоды поднялся уровень воды. В результате проезжая часть улицы Фанерной (рядом с Харьковским шоссе в Днепровском районе столицы) оказалась затопленной.

В Киеве из-за затопления закрыли целую улицу

Как сообщает КК "Киевавтодор", движение транспорта по улице ограничено, так как дорогу киевлянам преграждает огромная лужа. Она возникла в связи с поднятием уровня воды в открытом русле которое находится на балансе КП "Плесо".

Территориально лужа находиться между домом на ул. Воскресенская 12г и автостоянкой на Воскресенской, 2. По словам местных жителей, это скопление воды опасно тем, что бьет электрическим током.

Киевлянин Ярослав Дебелый сообщил в Facebook, что во время проектирования дороги строители нарушали государственные строительные нормы. Они не герметически изолировали контакты, не оборудовали ливнестоки и сейчас ревизионные колодцы фонарей полностью покрыты водой.

Напомним, ранее сообщал "УРА-Информ", на дорогу в Закарпатской области сошел селевой поток и каменная порода.


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