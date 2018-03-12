В Киеве закончился карантин, учебный процесс восстановлен

Согласно его словам, благодаря объявленному карантину в Киеве удалось избежать вспышки гриппа и ОРВИ. В некоторых школах карантин был объявлен поклассово, а некоторые школы полностью закрывались.

При Поворозник также подчеркнул необходимость дальнейшего соблюдения элементарных санитарных норм и правил при повышении уровня заболеваемости.

"Не менее важно в такой период ограничивать проведение спортивных, культурно-массовых и других мероприятий в закрытых помещениях, избегать большого скопления людей. Соблюдение этих рекомендаций позволит дополнительно уменьшить скорость распространения инфекции", - отметил Николай Поворозник.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве за девятую неделю эпидемического сезона наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вместе с тем показатели на сегодняшний день не превышает эпидпорога.