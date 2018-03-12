Синоптики предупреждают о густом тумане в Киеве

При этом видимость на дорогах составит около 200-500 метров. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, ссылаясь на данные украинского Гидрометцентра, в связи с туманом водителям во время управления автомобилем рекомендуют снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 2 марта, в западных, северных и в центральных областях Украины местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. В Карпатах синоптики обещают умеренный дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, южный, 7-12 метров на секунду, на востоке местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Температура воздуха днем составит 3-8 градусов тепла.