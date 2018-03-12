Десятки авто пострадали от огромных ям у моста метро в Киеве – ФОТО

Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".

Отмечается, что из-за такого калапса сразу 10 машин оказались с пробитыми колесами, из них у 7 пробиты сразу по два колеса. Причиной массовых полосок являются огромные ямы на дорогах.

Чуть позже появилась информация о том, что еще 5 машин пострадали от ям на Набережном шоссе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития автомобильных дорог до 2022 года. На сегодняшний день 97% дорог в нашем государстве нуждаются в капитальном или текущем ремонте.