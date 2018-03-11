Синоптики предупреждают столичных автомобилистов о сильном тумане

Синоптики рекомендуют водителям воздержаться в этот день от длительных поездок. Во время повышенной туманности необходимо соблюдать следующие правила дорожного движения:

- снизить скорость движения до позволенных 50 км\час;

- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- не мешать движению городского транспорта и грузовых автомобилей;

- не повышать скорость движения перед пешеходными переходами.

В результате резкого потепления на дорогах с утра возможно будет гололедица.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно из-за тумана некоторые украинские аэропорты отменили часть рейсов. На несколько часов задержался M9254 до Одессы.