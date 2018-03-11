Синоптики предупреждают столичных автомобилистов о сильном тумане

Синоптики рекомендуют водителям воздержаться в этот день от длительных поездок. Во время повышенной туманности необходимо соблюдать следующие правила дорожного движения:
- снизить скорость движения до позволенных 50 км\час;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- не мешать движению городского транспорта и грузовых автомобилей;
- не повышать скорость движения перед пешеходными переходами.
В результате резкого потепления на дорогах с утра возможно будет гололедица.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно из-за тумана некоторые украинские аэропорты отменили часть рейсов. На несколько часов задержался M9254 до Одессы.