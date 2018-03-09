В столице прошел тематический забег "Ladies Run" - ВИДЕО

В Международный женский день киевляне решили провести добровольные легкоатлетические соревнования "Ladies Run". Об этом передает КГГА.
В мероприятии принимали участие более 350 человек. Организаторы соревнований считают, что спортивные соревнования - это лучший способ встретить первые дни весны.
Участники бежали по Мариинскому парком, по специальному маршруту длинной в 4,5 км. В забеге принимали участие и мужчины, которые с удовольствием поддержали "женский пробег".
Всем участникам вручали небольшие подарки, а победительницам призы и букеты цветов.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее футболисты киевского клуба "Динамо" ко дню Международного женского праздника решили поздравить украинок с 8 марта, днем весны и красоты.