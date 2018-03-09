В пятницу в Киеве временно отменены остановки некоторых троллейбусов и автобусов

Это связано с проведением торжественных мероприятий в центральной части столицы. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, сегодня временно отменены в обоих направлениях остановки троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов № 21, № 114, № 118 на бульваре Шевченко и улице Владимирской.

Ограничение будет действовать в связи с проведением торжественных мероприятий в центральной части города и перекрытием движения транспорта.

При этом на сайте КГГА уточняется, что начиная с семи часов утра и до завершения мероприятий отменены остановки: троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 - остановка "станция метро Университет" на улице Владимирской;

автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 и троллейбусных №№ 5, 8, 9, 17 - остановка "улица Владимирская" на б-р Т. Шевченко в обоих направлениях;

автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 - остановка "бульвар Тараса Шевченко" в направлении железнодорожного вокзала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция города Киеве призывает участников марша, который запланирован на 9 марта, соблюдать мирный характер мероприятия. Правоохранители просят с собой не приносить оружие и взрывоопасные предметы. Как заявил накануне начальник Главного управления Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко, уже звучали призывы приходить с оружием и тому подобным. Мы будем обеспечивать правопорядок, будут снова поверхностные проверки.