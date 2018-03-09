09:32 09.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В пятницу в Киеве временно отменены остановки некоторых троллейбусов и автобусов

В Киеве в пятницу, 9 марта, столичная власть временно частично перекроет движение транспорта на улице Владимирской, бульваре Шевченко и улице Терещенковской.

В пятницу в Киеве временно отменены остановки некоторых троллейбусов и автобусов

Это связано с проведением торжественных мероприятий в центральной части столицы. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, сегодня временно отменены в обоих направлениях остановки троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 и автобусных маршрутов № 21, № 114, № 118 на бульваре Шевченко и улице Владимирской.

Ограничение будет действовать в связи с проведением торжественных мероприятий в центральной части города и перекрытием движения транспорта.

При этом на сайте КГГА уточняется, что начиная с семи часов утра и до завершения мероприятий отменены остановки: троллейбусных маршрутов №№ 5, 8, 9, 17 - остановка "станция метро Университет" на улице Владимирской;

автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 и троллейбусных №№ 5, 8, 9, 17 - остановка "улица Владимирская" на б-р Т. Шевченко в обоих направлениях;

автобусных маршрутов № 24, № 114, № 118 - остановка "бульвар Тараса Шевченко" в направлении железнодорожного вокзала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция города Киеве призывает участников марша, который запланирован на 9 марта, соблюдать мирный характер мероприятия. Правоохранители просят с собой не приносить оружие и взрывоопасные предметы. Как заявил накануне начальник Главного управления Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко, уже звучали призывы приходить с оружием и тому подобным. Мы будем обеспечивать правопорядок, будут снова поверхностные проверки.


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