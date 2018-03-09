10:55 09.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве около памятника Шевченко проходит митинг

В столичном парке Шевченко должна была пройти церемония возложения цветов президентом Петром Порошенко к памятнику Кобзаря. Однако, как известно, торжественные мероприятия к 204-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко сорвались, сейчас территория парка полностью оцеплена активистами. 

В Киеве около памятника Шевченко проходит митинг

Об этом сообщает "Громадское".

Отметим, что на митинг собрались около 200 человек, которые протестуют против действий власти. Среди людей, которые ждут президента и официальных лиц есть несколько групп людей. В частности, много военных из АТО, а также представителей ветеранских организаций.

Участники акции протеста  требуют принятия закона об импичменте президента, закона об Антикоррупционном суде, нового закона о выборах и отставки генпрокурора Украины Юрия Луценко.

В свою очередь в Нацполиции заверили, что будут усилено следить за порядком.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в честь дня рождения украинскго поэта Тараса Шевченко сегодня, 9 марта, в столичном метрополитене появилась уникальная возможность проехать бесплатно, если прочесть любой стих писателя. Такой шанс возможен только в течение двух часов.


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