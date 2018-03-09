В Голосеевском районе Киева произошла драка с участием 50 человек - ФОТО

Отметим, что рукопашный бой случился на улице Васильковская, 7, неподалеку от супермаркета "Велика кишеня". В свою очередь очевидцы проишествия заверили, что все люди в драке были в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские же утверждают, что в момент задержания злоумышленников было сопротивление и угрозы.

При этом пользователи в комментариях отмечают, что мужчинам дадут максимум трое суток.

"Максимум трое суток", - отреагировал Руслан Сорокалат.

"Ооо, норм отметили 8 марта!!" - прокомментировала Нина Николаева.

Кстати, в результате массовой драки одному мужчине пробили голову металлической трубой. Его увезла карета скорой помощи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Администрацией президента произошла потасовка между сторонниками "Руха новых сыл" и полицией. По предварительной информации, активисты пытались прорваться ко входу к администрации президента, чтобы лично получить от Петра Порошенка комментарии по поводу депортации Саакашвили.