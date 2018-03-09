Синоптики предупреждают о тумане и гололедице в Киеве и области

Видимость в городе 200-500 метров. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в столице на дорогах гололедица.

Вместе с тем, для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Так, водителям настоятельно посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к ДТП. Также водителям напомнили о необходимости включать габаритные огни или противотуманные фонари.

В условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не ездите на автотранспорте с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;

будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

когда перебегают дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом;

опасайтесь падающего с крыш с него и смертельно опасных сосулек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, погода в пятницу, 9 марта, в Украине будет с небольшими осадками - дождь, мокрый снег, морось, правда, они не будут затяжными, или тотальными, а будут чередоваться с прояснениями. Кроме того, синоптики предупреждают о штормовом ветре, который будет больше походить на ураганный, поскольку его скорость будет достигать 15-20 метров за секунду.