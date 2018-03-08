В центре Киева стреляли из гранатомета - ФОТО

Неизвестные совершили несколько выстрелов из гранатомета в помещение ресторана. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел неподалеку от Национального музея истории Украины и вблизи старой липы Киева.

Уже на месте происшествия полиция обнаружила отстрелянную пусковую трубу.

В результате детонации возникло возгорание. Огонь уничтожил около 50 квадратных метров ресторана.

Сейчас на месте работают полицейские, эксперты взрывотехнической службы, следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему.

По предварительным данным, пострадавших нет. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на среду, 7 марта, на Броварском проспекте столицы прогремел взрыв. Во время конфликта неизвестных лиц были взорваны две гранаты. В результате инцидента ранения получил пожилой мужчины.