10:15 08.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице на женский праздник пройдет марш женщин

Киевские женщины могут отметить 8 марта, символичным маршем "Oh My March!". 

В столице на женский праздник пройдет марш женщин

Как утверждают организаторы шествия, женщин всей страны призываю показать весь свой характер и рассказать о своих требованиях к стране.

"Самодостаточная, независимая от статуса, возраста, рода занятий и объема талии. Ты среди нас? Приходи 8 марта и покажи это!" — написали организаторы марша на своей странице в Facebook.

При этом они уточняют, что это не будет митинг против чего-то, а именно акция за современных женщин, за их возможности и выбор. Всех участниц марша просят одеться красиво и обязательно надеть что-то фиолетовое.

К слову, ленточки именно этого цвета столетие назад надевали женщины, которые боролись за свои права.

Отмечается, что участницы могут приносить плакаты с различными женскими лозунгами. Присутствие мужчин на марше тоже приветствуется.

Предварительно женский марш Oh My March! стартует на Майдане Незалежности 8 марта в 11:30 и пройдет по Крещатику.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Укрзализныця у празднику назначила 16 дополнительных поездов. Они будут курсировать из Киева и Харькова до Ужгорода, а также из Черновцов и Харькова в Одессу.


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