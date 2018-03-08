В Киеве в четверг перекроют движение на Крещатике

Это связано с проведением "Большого женского ралли". Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, для популяризации и развития физической культуры и спорта Киевская городская государственная администрация распорядилась поддержать инициативу общественной организации "Киевский городской автомотоклуб" по проведению в Киеве соревнований по авторалли для женщин.

В связи с чем на улице Крещатик начиная с восьми часов утра и до десяти часов вечера будет запрещено движение всех видов транспорта. Департаменту здравоохранения поручено обеспечить дежурство бригад экстренной медицинской помощи, а для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций также будут дежурить пожарно-спасательная и аварийно-спасательная техника, - говорится в сообщении.

Напомним, в "Большом женском ралли", которое ежегодно проходит в Киеве 8 марта, принимают участие исключительно женские экипажи на любых серийных автомобилях. Количество мест ограничено - 50 экипажей по два человека в каждом (пилот, штурман).

Главные задачи соревнований неизменны: проехать по маршруту гонки по улицам Киева и пройти специальные участки. Общая дистанция ралли около 70 километров. Движение участниц соревнований по маршруту только в рамках Правил Дорожного движения Украины.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом году движение любого автотранспорта было запрещено начиная с десяти часов утра и до восьми часов вечера.