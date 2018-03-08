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Столичная полиция призывает участников марша 9 марта не приносить оружие на акцию

Полиция города Киеве призывает участников марша, который запланирован на 9 марта, соблюдать мирный характер мероприятия.

Столичная полиция призывает участников марша 9 марта не приносить оружие на акцию

Правоохранители просят с собой не приносить оружие и взрывоопасные предметы. Как заявил накануне начальник Главного управления Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко, уже звучали призывы приходить с оружием и тому подобным. Мы будем обеспечивать правопорядок, будут снова поверхностные проверки.

Если будут какие-то попытки приходить с оружием, то они будут пресекаться, - заявил он, добавив, что зарегистрированное оружие должно храниться дома в разобранном виде и использоваться только для охоты или охраны жилья, "и не надо с ним ходить по центру Киева".

Вместе с тем, по словам Крищенко, разные политические силы заявили участие в марше нескольких тысяч человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, партия "Рух новых сил" на своей страничке в социальной сети заявила, что приобщается "к масштабной антиолигархической акции". Согласно информации, акция будет проходить в парке имени Шевченко во время торжеств с участием президента Украины Петра Порошенко по случаю дня рождения Тараса Шевченко.


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