Столичная полиция призывает участников марша 9 марта не приносить оружие на акцию

Правоохранители просят с собой не приносить оружие и взрывоопасные предметы. Как заявил накануне начальник Главного управления Национальной полиции города Киева Андрей Крищенко, уже звучали призывы приходить с оружием и тому подобным. Мы будем обеспечивать правопорядок, будут снова поверхностные проверки.

Если будут какие-то попытки приходить с оружием, то они будут пресекаться, - заявил он, добавив, что зарегистрированное оружие должно храниться дома в разобранном виде и использоваться только для охоты или охраны жилья, "и не надо с ним ходить по центру Киева".

Вместе с тем, по словам Крищенко, разные политические силы заявили участие в марше нескольких тысяч человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, партия "Рух новых сил" на своей страничке в социальной сети заявила, что приобщается "к масштабной антиолигархической акции". Согласно информации, акция будет проходить в парке имени Шевченко во время торжеств с участием президента Украины Петра Порошенко по случаю дня рождения Тараса Шевченко.