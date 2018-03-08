13:30 08.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Полиция открыла дело из-за стрельбы в Киеве

В Международный женский день, 8 марта, правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения в центре города, где неизвестный обстрелял ресторан из гранометов. 

Полиция открыла дело из-за стрельбы в Киеве

Об этом стало известно из пресс-службы столичной полиции.

Как утверждают сотрудники полиции, камеры зафиксировали злоумышленника, который подошел к заведению и выстрелил из гранатомета. Позже сам тубус был найден недалеко от ресторана.

"В результате пожара никто не пострадал", - отметили правоохранители.

В настоящее время по данному факту полиция открыла уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 15 лет.

Также стажи порядка добавили, что сейчас преступник объявлен в розыск.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестные совершили несколько выстрелов из гранатомета в помещение ресторана. 


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