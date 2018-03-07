10:18 07.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичный транспорт сбился с графика из-за непогоды

В Киев вновь вернулась нелетная погода, в связи с этим общественный транспорт курсирует с отклонением от графика движения.

Столичный транспорт сбился с графика из-за непогоды

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Отмечается, что с начала движения, 7 марта, на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения. Примечательно, что главной причиной такого колапса, является гололедица на дорогах.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. Сегодня на дорогах ожидается гололедица, днем в Закарпатской области пройдут сильные осадки.

В связи с этим водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, включить габаритные огни или противотуманные фонари, воздержаться от резких маневров, а также не использовать летние шины.


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