Синоптики предупреждают о тумане в Киеве

Метеорологи предупреждают, что сегодня вечером, 7 марта по территории Украины в связи с туманом видимость будет около 200-500 м. До 8 марта включительно на дорогах северных, восточных и центральных областей, кроме южных, следует остерегаться гололедицы, Закарпатье ждут сильные осадки, а восток страны – налипание мокрого снега местами.

Утро восьмого марта встретит киевлян мокрым снегом и температурой от нуля до -2 градусов, днем будет до трех градусов тепла, а ветер будет от пяти до десяти метров в секунду.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА сообщает, что нужно быть осторожными и внимательными, передвигаясь по городу, для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате сильного снегопада, который продолжался несколько дней в городе, киевляне с острохом ожидают большого наводнения этой весной. Впрочем, как показывает практика, все переживания в большинстве случаев являются беспочвенными.