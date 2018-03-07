Киеву грозит большое весеннее наводнение

Об это заявила глава ведомства Ирина Овчаренко.

Согласно ее словам, в настоящее время уровень снежного покрова в районе столицы составляет 31 сантиметр. В частности, это превышает на 150% существующую норму воды, которая есть в снегу.

Поэтому, в момент когда все начнет таять, есть большая опасность подтоплений, ведь грунт промерз незначительно, и вода будет попадать в притоки Днепра и накапливаться в Киевском и Каневском водохранилищах.

При этом ксперты определили самые рисковые зоны. Среди них оказались: Русановские сады, Осокорки и Корчеватое.

"Возможно, нам придется локально открывать шлюзы и выпускать на пойму воду, но это не принесет ущерба городской инфраструктуре и населенным пунктам, которые расположены рядом с городом", — отметила Овчаренко.

К слову, по состоянию на 7 марта, власти готовы даже к эвакуации населения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", над большей частью территории Украины сохранится холодная воздушная масса и повышенное атмосферное давление.