Гранату в сотрудников СБУ в Киеве бросил бывший беркутовец, - Гитлянская

Это бывший "беркутовец". Его пытались задержать сотрудники Службы безопасности, которые проводили спецоперацию по задержанию торговца оружием. Вместе с тем злоумышленнику удалось скрыться.

Об этом рассказала журналистам спикер СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, сейчас по данному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Пострадавший сотрудника СБУ получил легкие телесные повреждения, - добавила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ночью возле станции метро "Лесная", рядом с остановкой общественного транспорта, взорвался автомобиль.

Предварительно установлено, что неизвестный взорвал машину гранатой, в результате чего один человек с осколочным ранением доставлен в больницу.

На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы. Введен план "Сирена".