Чиновник Киевской ОГА требовал взятку в 330 тысяч гривен

На глазах у пассажиров станции метро "Театральная" чиновника Киевской областной администрации задержали при получении взятки размером 330 тысяч гривен. Задержанный директор одного из государственных предприятий Киевской ОГА не оказывал правоохранительным органам сопротивления, но, по словам очевидцев, был избит.

Сотрудники Службы безопасности также обнаружили, что директор госпредприятия заключил договор с частным застройщиком на выполнение подрядных работ по строительству детского сада в одном из поселков Киевской области. Чиновник запросил 330 тысяч гривен за подпись в конце документов и перечисление необходимых средств.

Осталось сообщить задержанному о подозрении в преступлении и ждать судебных разбирательств.

Напомним, как ранее сообщал " УРА-Информ", бывший беркутовец бросил в сотрудников СБУ в Киеве гранату.