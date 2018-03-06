В центре Киеве неизвестный зарезал мужчину - ФОТО

Раненный 37-летний киевлянин скончался в карете скорой помощи. Очевидцы сообщают, что инцидент произошел в правительственном квартале на улице Лютеранской. При этом нападавший скрылся с места происшествия.

Вместе с тем, в отделе коммуникации полиции города Киева сообщили, что около 11 часов утра им поступило сообщение, что в Печерском районе на улице лежит человек с ножевым ранением. На место вызова сразу же выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции.

Врачи прибывшей на место происшествия кареты "скорой помощи" констатировали смерть пострадавшего.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативники. Они опрашивают жителей близлежащих домов и возможных очевидцев. Полиция пытается установить и задержать виновного.

Напомним как сообщал УРА-Информ, столичная прокуратура задержала подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки. Сотрудники прокуратуры выяснили, что первого марта, находясь в помещении заброшенного здания в парке "Дружбы Народов", он изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. После чего, забрав мобильный школьницы и скрылся с места совершения преступления.