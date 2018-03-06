В Киеве возле метро перевернулся броневик - ФОТО

На момент аварии в машине было два человека. Вместе с тем помощь медиков им не понадобилась.

Как сообщают очевидцы, броневик двигался по мосту по проспекту Победы в сторону станции метро Святошин в крайнем левом ряду, когда его подрезал другой автомобиль.

После этого бронемашина вылетела на обочину в снег и перевернулась. На месте аварии по проспекту Победы в сторону метро Святошин образовалась огромная пробка. Сейчас на месте работала полиция и скорая помощь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева на пересечении улиц Шелковичная и Институтская сегодня утром, 6 марта, кортеж президента Украины сбил с ног пожилого мужчину.