23:27 06.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100188014:Polishuk

В Киеве возле метро перевернулся броневик - ФОТО

Во вторник, 6 марта, в Киеве возле станции метро Нивки перевернулась военная бронемашина Cougar.

В Киеве возле метро перевернулся броневик - ФОТО

На момент аварии в машине было два человека. Вместе с тем помощь медиков им не понадобилась.

Как сообщают очевидцы, броневик двигался по мосту по проспекту Победы в сторону станции метро Святошин в крайнем левом ряду, когда его подрезал другой автомобиль.

После этого бронемашина вылетела на обочину в снег и перевернулась. На месте аварии по проспекту Победы в сторону метро Святошин образовалась огромная пробка. Сейчас на месте работала полиция и скорая помощь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева на пересечении улиц Шелковичная и Институтская сегодня утром, 6 марта, кортеж президента Украины сбил с ног пожилого мужчину.


Поделиться
Читайте также:
 
Собчак просит украинское посольство разрешение на поездку в Крым Суд взял под стражу двух подозреваемых в нападении на общество венгров в Ужгороде - ФОТО В столице на женский праздник пройдет марш женщин Порошенко по телефону переговорил с вице-президентом США
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив