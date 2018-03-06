08:59 06.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве арестовали насильника 15-летней девочки

Столичная прокуратура задержала подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Киеве арестовали насильника 15-летней девочки

Сотрудники прокуратуры выяснили, что первого марта, находясь в помещении заброшенного здания в парке "Дружбы Народов", он изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. После чего, забрав мобильный школьницы, скрылся с места совершения преступления.

На следующий день правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 36-летний местный житель неоднократно судимый, в том числе за изнасилование.

Действия мужчины квалифицированы по УК Украины. Деснянским районным судом Киева ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Деснянском районе украинской столицы неизвестный мужчина  изнасиловал 15-летнюю девушку и скрылся с места инцидента. Как выяснили столичные правоохранители, преступление произошло неподалеку от Северного (Московского) моста.


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