19:34 06.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Масса металлических прутьев рухнула на асфальт столичной дороге - ФОТО

В Дарницком районе Киева на проезжую часть по улице Оросительной вывались груда длинных металлических прутьев прямо во время движения грузового транспорта.

Масса металлических прутьев рухнула на асфальт столичной дороге - ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Отметим, что скорее всего прутья длиной более десяти метров выпали из фуры, поскольку были плохо закреплены. В результате они просто на скорости выпали из грузовика.

"Кто-то на грузовике переоценил свои силы и плохо закрепил груз, в итоге на переезде на улице Оросительной всё повылетало", - отмечается в сообщении.

Судя по снимках, металл из кузова загородил всю проезжую часть и его пришлось убирать экскаватором. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге. В итоге грузовик снес столб.


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