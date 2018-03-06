Масса металлических прутьев рухнула на асфальт столичной дороге - ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Отметим, что скорее всего прутья длиной более десяти метров выпали из фуры, поскольку были плохо закреплены. В результате они просто на скорости выпали из грузовика.

"Кто-то на грузовике переоценил свои силы и плохо закрепил груз, в итоге на переезде на улице Оросительной всё повылетало", - отмечается в сообщении.

Судя по снимках, металл из кузова загородил всю проезжую часть и его пришлось убирать экскаватором.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге. В итоге грузовик снес столб.