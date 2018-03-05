В столице Украины открыли Бюро федеральной земли Бавария – ФОТО

Отмечается, что такое ведомство будет реализовать много совместных планов Украины и Германии. А именно все силы будут направлены на экономическую сферу, машиностроении, аграрном секторе, культурных проектах.

Государственный министр по вопросам Европы и межрегиональных отношений Баварии Беата Мерк рассказала, что договоренность о создании Бюро была достигнута менее года назад.

Также она добавила, что в такое сложное время очень важен диалог между странами.

На открытии Бюро Баварии в Украине также приняли участие мер Киева Виталий Кличко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане истратили меньше половины бюджета на церемонию открытия соревнований. Организаторы зимних Олимпийских игр 2018 года признались, что им приходилось "затягивать пояса" из-за ограниченого бюджета на подготовку церемонии открытия соревнований.