21:33 05.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве растет показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве за девятую неделю эпидемического сезона наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Киеве растет показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ

Вместе с тем показатели на сегодняшний день не превышает эпидпорога. Об этом в понедельник, 5 марта, заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам, если сравнивать с предыдущей неделей, в столице наблюдается незначительное снижение уровня заболеваемости среди детей и рост среди взрослого населения. При этом Поворозник отметил, что на сегодняшний день показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 20,1%.

Сегодня зарегистрировано 25 890 больных гриппом и ОРВИ, тогда как на прошлой неделе было 25 586 заболевших. Госпитализировано 282 человека, из них 210 детей.

Таким образом, как отметил представитель КГГА, наблюдается рост заболеваемости на 1,2%, -пояснил представитель КГГА, добавив, что сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в 19 школах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области за последнюю неделю зарегистрировано 158 случаев инфицированных корью. Таким образом, это приблизительно на 7% больше чем на предыдущей неделе.


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