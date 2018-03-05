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В Киеве неизвестные украли бронзовый бюст Леси Украинки - ФОТО

В Киеве ночью неизвестные украден бронзовый бюст Леси Украинки.

В Киеве неизвестные украли бронзовый бюст Леси Украинки - ФОТО

Он был снять вместе с памятной доской. Бюст более 40 лет находился на фасаде мемориального дома по улице Саксаганского, 97, где жила поэтесса.

Как сообщает в воскресенье, 4 марта, на своей страничке в странице Facebook Музея выдающихся деятелей украинской культуры, это не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры, произведение искусства, которое не тиражировалось. Бюст писательницы и памятная доска составляют единую композицию и выполнены из бронзы, - пояснили в музее.

Сотрудники музея также напомнили, что скульптурная композиция была установлена в 1971 году к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО.

На данный момент на фасаде дома остались только куски арматуры и отверстия, где находились крепления, которые держали тяжелую конструкцию много лет. По мнению деятелей культуры, бюст снимали профессионалы, так как нет никаких дополнительных повреждений.

Полиция уже открыла уголовное дело по факту инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столичном парке Славы неизвестные люди в масках залили цементом Вечный огонь. По словам правоохранителей, Вечный огонь залили цементом и поставили крест ночью 19 ноября.


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