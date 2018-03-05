В Киеве автомобиль полиции протаранил эвакуатор – ФОТО

Отмечается, что авария произошла в ночь на понедельник, 5 марта, на улице Оноре де Бальзака.

Как утверждают свидетели, столкновение произошло на пустой дороге около 03:00 ночи патрульный Приус не тормозя врезался в эвакуатор. В результате ДТП пострадали двое полицейских - водитель и пассажир авто, оба не были пристегнуты. Правоохранителей срочно госпитализировали.

Предварительно установлено, что автомобиль полиции двигался со скоростью 50-60 км/ч.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в столице грузовик врезался в столб. К счастью, никто из людей сильно не пострадал. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Академика Заболотного.