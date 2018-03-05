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Столичная власть обещает в ближайшие дни вывезти снег и убрать второстепенные улиц

Основной задача столичной власти на ближайшие дни является обеспечить вывоз снега.

Столичная власть обещает в ближайшие дни вывезти снег и убрать второстепенные улиц

Также будет производится уборка второстепенных улиц и межквартальных проездов. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.

По его словам, в столице выпало рекордное количество снега, и к уборке было привлечено около 700 единиц уборочной техники. Вместе с тем основные магистрали города, мосты и спуски убирали в первую очередь.

Также следили за уборкой остановок транспорта, подходов к подземным и наземным переходам, лестничным маршам, тротуарам и тому пододное. Весь процесс работы по уборке снега контролировался с помощью GPS-трекеров, которые установлены на коммунальной технике.

Он также заверил, что на утро 5 марта на столичных дорогах работало 498 единиц снегоуборочной техники и бригады по ручной уборке в составе 5163 работников "Киевавтодора", "Киевпастранса", "Киевзеленстроя", "Киевского метрополитена" и жилищно-коммунального хозяйства.

Однако, для полноценной и более быстрой уборки Киеву нужна 1000 единиц спецтехники. Мы постараемся достичь этой цифры в ближайшие годы, - отметил замглавы КГГА, добавив, что за субботу и воскресенье из Киева вывезли рекордное количество - 14 тысяч тонн – снега. Его свозят на пустыри на улицах Пироговский путь, Богатырская, Февральская, и между улицами Сигнальная и Медовая, а также в другие места складирования снега, определенные распоряжением КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столичном Деснянском районе в понедельник, 5 марта, на голову пожилой женщине упала крыши сосулька.

В результате падения инцидента пострадавшая получила серьезную травму.


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