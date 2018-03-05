09:15 05.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На столичном Крещатике произошла авария - ФОТО

В понедельник утром, 5 марта, возле Майдана Независимости в столице произошла авария.

На столичном Крещатике произошла авария - ФОТО

По состоянию на восемь часов утра движение по Крещатику в сторону Бессарабской площади затруднено на подъезде к Майдану Независимости. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщают очевидцы, в центре города произошло столкновение двух автомобиля. По предварительным данным Skoda врезалась в Chevrolet.

В результате столкновения повреждены передние части кузовов обоих авто. Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают патрульные.

При этом другие автомобили вынуждены объезжать место аварии, из-за чего образовалась тянучка. Пока не известно, когда полоса будет освобождена для беспрепятственного проезда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 5 марта, в столице грузовик врезался в столб. К счастью, никто из людей сильно не пострадал. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Академика Заболотного.


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