Кличко заверил, что в Киеве проблем с отоплением не будет

Столичная власть должным образом подготовилась к отопительному сезону. Об этом в понедельник, 5 марта, заявил журналистам городской голова Киева Виталий Кличко.

При это он заверил, что были учтены все риски. Тепло в полном объеме получают все социальные объекты. Учебный процесс в Киеве не приостановлен. Работают также детсады и высшие учебные заведения, - пояснил Кличко, добавив, что в Киеве достаточные запасы мазута. Сейчас мы его используем в пропорции с газом 70/30.

Вместе с тем столичный градоначальник отметил, что не получал решений от "Нафтогаза" о стопроцентном переходе на газ. В то же время он заверил киевлян, что запасов мазута хватит, как минимум, на двн недели. И если не будет сильных морозов, этого будет достаточно, чтобы подавать тепло в полном объеме во все объекты и жилые дома города, - подчеркнул Кличко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз Украины" в понедельник, 5 марта, получил информацию от российского "Газпрома" в которой сказано, что российский монополист намерен обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно разрыва контрактов на поставки и транзит газа.

Сейчас информация тщательно изучается. Об этом в Киеве на брифинге сообщил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.