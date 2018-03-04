Столичные дороги покрылись толстым шаром снега

Из-за ухудшения погодных условий и выпадения существенного количества осадков за последние пару суток киевским водителям не рекомендуется совершать автомобильные поездки.

Руководство дорожной службы просит использовать личный транспорт только в случае крайней необходимости, заранее планировать маршрут, не превышать скорость в 50 км\час и не нарушать ПДД.

Только в течении 3-4 марта столичными коммунальщиками было использовано 3239 тонн песчано-соляной смеси и 234 тонны технической соли для ликвидации последствий гололедицы. На данный момент во всех районах столицы работает 700 единиц снегоуборочной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее киевские власти приняли решение об ограничении передвижения крупногабаритного транспорта в столице на выходные.