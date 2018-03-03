13:58 03.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице изменен график движения общественного транспорта

Власти города Киева предупредили граждан об отклонении в графике передвижения маршруток и троллейбусов. Об этом передает пресс-служба Киевгорадминистрации.

В столице изменен график движения общественного транспорта

В официальном уведомлении КГГА говорится о введении положения номер два - "следование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи с погодными условиями".

Во дворах жилых домов работают 3,8 тысячи сотрудников ЖЭУ. 

По состоянию на третье марта снежный покров на отдельных участках столичных дорог достиг 15-17 см. На протяжении дня могут происходить перебои в электроснабжении. Коммунальщики продолжают расчищать улицы, на столичных дорогах работает 700 единиц снегоуборочной техники. 

Наибольшие проблемы с передвижением транспорта наблюдаются в Соломенскам, Печерском, Подольском и Дарницком районах. 

Данные Google-карты свидетельствуют о пятибальных пробках на киевских дорогах. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее власти столицы продлили ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев. 


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