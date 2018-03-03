В столице изменен график движения общественного транспорта

В официальном уведомлении КГГА говорится о введении положения номер два - "следование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи с погодными условиями".

Во дворах жилых домов работают 3,8 тысячи сотрудников ЖЭУ.

По состоянию на третье марта снежный покров на отдельных участках столичных дорог достиг 15-17 см. На протяжении дня могут происходить перебои в электроснабжении. Коммунальщики продолжают расчищать улицы, на столичных дорогах работает 700 единиц снегоуборочной техники.

Наибольшие проблемы с передвижением транспорта наблюдаются в Соломенскам, Печерском, Подольском и Дарницком районах.

Данные Google-карты свидетельствуют о пятибальных пробках на киевских дорогах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее власти столицы продлили ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.