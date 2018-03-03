02:00 03.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве прошел "парад тюльпанов" - ФОТО

В оранжерее Печерского района столицы раскрыли свои лепестки 70 тыс тюльпанов. Об этом передает пресс-служба "Киевзеленстроя".

В Киеве прошел

Невероятное зрелище смогли наблюдать работники тепличных оранжерей сегодня утром. Такое количество цветов выращивали на территории в 1,6 га в 10 просторных теплицах.

Для того, чтобы цветы не вяли их пересаживают в несколько этапов, а при необходимости сажают новые виды цветов. 

В этом году "Киевзеленстрой" пообещал украсить город 13 млн цветов в Голосеевском, Днепровском, Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Планируется заменить цветы-одногодки на многолетние растения. 

Выставку тюльпанов проведут с первыми потеплениями на Певчем поле в городе Киеве.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно стало известно, кто стал проект-победителем мемориала Героев Небесной сотни.


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