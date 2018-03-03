В Киеве прошел "парад тюльпанов" - ФОТО

Невероятное зрелище смогли наблюдать работники тепличных оранжерей сегодня утром. Такое количество цветов выращивали на территории в 1,6 га в 10 просторных теплицах.

Для того, чтобы цветы не вяли их пересаживают в несколько этапов, а при необходимости сажают новые виды цветов.

В этом году "Киевзеленстрой" пообещал украсить город 13 млн цветов в Голосеевском, Днепровском, Дарницком, Оболонском и Соломенском районах. Планируется заменить цветы-одногодки на многолетние растения.

Выставку тюльпанов проведут с первыми потеплениями на Певчем поле в городе Киеве.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно стало известно, кто стал проект-победителем мемориала Героев Небесной сотни.