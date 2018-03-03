Сегодня в Киеве будет ограничен въезд для грузовиков и фур

Сообщается, что для обеспечения проведения работ по уборке снежных осадков и чистке дорог от гололедицы необходимо избежать возможного блокирования работ со стороны грузового транспорта. Из-за непогоды в Украине "Укравтодор" просит столичных автомобилистов использовать транспорт только в случае крайней необходимости.

В КГГА обратились к водителям не парковать свои автомобили вдоль дорог и в запрещенных для этого местах. Это позволит эффективно привлекать снегоуборочную технику к очистке дорог, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу.

Синоптики по состоянию третье марта прогнозируют падение температуры воздуха в городе до мину 11-12 градусов и скорость ветра до 10-20 м\с. На данный момент власти уже предупредили киевлян и "желтом" уровне угрозы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", столичная власть продлила ограничение на въезд грузовиков.