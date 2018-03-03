09:42 03.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Правоохранители разогнали активистов под Радой - ФОТО

Нацполиция провела зачистку палаточного городка под зданием украинского парламента. Об этом передает директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Правоохранители разогнали активистов под Радой - ФОТО

Активисты и жители палаточного городка начали оказывать сопротивление сотрудникам полиции, применять газовые баллончики и жечь шины. В результате противоправных действия было задержано 39 человек.

В официальном уведомлении говорится, что расчистка территории напротив здания парламента проходила по решению суда. Кроме того, в полицейское ведомство поступило сообщение о наличии стрелкового оружия и взрывных устройств в схронах протестующих.

"Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - отмечает Шевченко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под резиденцией украинского президента в поселке Козин Киевской области собралось около 50 активистов


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