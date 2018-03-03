Правоохранители разогнали активистов под Радой - ФОТО

Активисты и жители палаточного городка начали оказывать сопротивление сотрудникам полиции, применять газовые баллончики и жечь шины. В результате противоправных действия было задержано 39 человек.

В официальном уведомлении говорится, что расчистка территории напротив здания парламента проходила по решению суда. Кроме того, в полицейское ведомство поступило сообщение о наличии стрелкового оружия и взрывных устройств в схронах протестующих.

"Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - отмечает Шевченко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под резиденцией украинского президента в поселке Козин Киевской области собралось около 50 активистов.