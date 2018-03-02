17:55 02.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100187734:labazovych

Столичные власти из-за непогоды объявляют "желтый" уровень угрозы

В связи с разбушевавшейся непогодой метеорологи установили желтый уровень погодной опасности в Киеве. Ожидаются ночью и утром сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель, а также на дорогах гололедица. 

Столичные власти из-за непогоды объявляют

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой КГГА.

По прогнозу синоптиков, в украинской столице выпадет от 10 до 17 сантиметров снега. Поэтому, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. А это, как известно, уже составляет второй ("желтый") уровень угрозы для работы электрических сетей, автотранспорта, а также коммунального хозяйства.

В КГГА обратились к водителям не парковать свои автомобили вдоль дорог и в запрещенных для этого местах. Это позволит эффективно привлекать снегоуборочную технику к очистке дорог, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу.

В данный момент на устранение последствий снегопада продолжается работа коммунальщиков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Великобритании за последние сутки из-за сложных погодных условий объявила красный уровень опасности. Сильные снегопады и морозы, вызванные атлантическим штормом "Эмма" и антициклоном, уже убили двух взрослых и одного ребенка.


Поделиться
Читайте также:
 
Сервис Vcene поможет жителям Украины делать выгодные покупки Порошенко подписал закон о приватизации госимущества "Газпром" обьявил о расторжении всех договоров с Украиной Украинцу Павлу Грибу продлили на два месяца арест в России
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив