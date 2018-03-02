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Столичная власть продлила ограничение на въезд грузовиков

Власти столицы продлили ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев.

Столичная власть продлила ограничение на въезд грузовиков

Такие меры необходимы для устранения последствий непогоды, которая бушует в столице уже несколько дней. Как сообщает в пятницу утром, 2 марта, пресс-центр Киевской городской государственной администрации, с ночи на улицах столицы работает для уборки снега 271 единицу снегоуборочной техники "Киевавтодора", 148 единиц техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков и 75 единиц вспомогательной техники.

Дорожное покрытие обрабатывают специальными материалами.

Кроме того, работают 32 бригады по ручной уборке в составе 205 человек, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, содержащихся предприятиями корпорации, подходы к подземных и наземных пешеходных переходов и лестничные марши.

Во дворах жилых домов работают 3,8 тысячи сотрудников ЖЭУ.

При этом в КГГА призывают владельцев транспортных средств не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике оперативно убирать проезжие части от снега.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с ухудшением погодных условий будет ограничен въезд грузового транспорта в Киеве, поэтому в местах отстоя тяжелой техники будут работать семь пунктов обогрева для водителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.


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