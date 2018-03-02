14:30 02.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На столичной Оболони полностью затопило дорогу - ФОТО, ВИДЕО

В Киеве в Оболонском районе сегодня, 2 марта, прорвало трубу и полностью затопило всю улицу во дворе. Об этом сообщается на странице Киевводоканала в соцсети Facebook.

На столичной Оболони полностью затопило дорогу - ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что авария случилась на улице Северной. На месте происшествия работает бригада.

Во время обследования было установлено повреждение на водопроводной сети Д-250 мм, в результате чего вытекло много воды. На данный момент вытекание локализовано, однако проведение работ по устранению аварии затруднено из-за большого количества снега.

При этом, от водоснабжения отключены пять домов по улице Героев Днепра. Есть необходимость откачать воду из колодцев и выполнить переключение.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре Одессы Балковская и Приморская улиц превратились в реки. Полиция перекроет Приморскую улицу на участке от Газового переулка до Военного спуска из-за большого количества воды.


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