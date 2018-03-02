20:57 02.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киев "утонул" в снегу - ФОТО

 Из-за непогоды в Киеве образовались восьмибальные пробки. Об этом передает сервис Google-карты.

Киев

Многокилометровые пробки образовались вдоль маршрутов станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".

Движение затруднено на Окружной дороге и подъездах к Киеву. Второй час стоят автомобилисты на бульварах Леси Украинский и Дружбы Народов. Промедление в движении наблюдается на проспектах Победы, Николая Бажана, Романа Шухевича и на Подоле.

Заторы видно и вдоль Северного моста, метро "Почайна" и Дарницкой площади.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в отдельных областях Украины выпало до 45 сантиметров снега.


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